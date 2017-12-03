ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Савицкого закончился контракт с «Неманом»

04.12.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

У полузащитника «Немана» Павла Савицкого закончился срок действия контракта с клубом.

Пока неизвестно, где продолжит карьеру 23-летний футболист.

В нынешнем сезоне на счету Савицкого 15 голов и 4 ассиста в 25 матчах чемпионата Беларуси. Подробную статистику смотрите здесь.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У полузащитника «Немана» Павла Савицкого закончился срок действия контракта с клубом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Тренера по биатлону на зарплату в $10,5 тыс. ищут в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика