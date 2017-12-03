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У Савицкого закончился контракт с «Неманом»
04.12.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
У полузащитника
Пока неизвестно, где продолжит карьеру 23-летний футболист.
В нынешнем сезоне на счету Савицкого 15 голов и 4 ассиста в 25 матчах чемпионата Беларуси. Подробную статистику смотрите
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У полузащитника «Немана» Павла Савицкого закончился срок действия контракта с клубом.
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