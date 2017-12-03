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Кубарев станет гостем сегодняшнего выпуска «Время футбола»

04.12.2017 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в 18.35 на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск передачи «Время футбола».

«Межсезонье стартовало – активно подводим итоги.

Олег Кубарев сегодня в гостях. Тренер, который оставил летом «Шахтер» на первом месте, а теперь готовит рывок «Торпедо-БелАЗ» в призовую тройку. Ваши вопросы Олегу Михайловичу до 14.00 принимаются и будут заданы.

Сергей Яромко и Виталий Павлов расскажут о своих командах – «Городее» и «Слуцке» соответственно.

Кроме того, проводим БАТЭ в Лондон на свидание с «Арсеналом». А также вместе с Петром Качуро и Дмитрием Ровнейко обсудим, кто из молодых игроков добился наибольшего прогресса и кто же является лучшим футболистом Беларуси 2017 года», – написал автор программы Николай Ходасевич.

 
 
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Сегодня в 18.35 на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск передачи «Время футбола».

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