Кубарев станет гостем сегодняшнего выпуска «Время футбола»

Сегодня в 18.35 на телеканале «Беларусь 5» выйдет очередной выпуск передачи «Время футбола».

«Межсезонье стартовало – активно подводим итоги.

Олег Кубарев сегодня в гостях. Тренер, который оставил летом «Шахтер» на первом месте, а теперь готовит рывок «Торпедо-БелАЗ» в призовую тройку. Ваши вопросы Олегу Михайловичу до 14.00 принимаются и будут заданы.

Сергей Яромко и Виталий Павлов расскажут о своих командах – «Городее» и «Слуцке» соответственно.

Кроме того, проводим БАТЭ в Лондон на свидание с «Арсеналом». А также вместе с Петром Качуро и Дмитрием Ровнейко обсудим, кто из молодых игроков добился наибольшего прогресса и кто же является лучшим футболистом Беларуси 2017 года», – написал автор программы Николай Ходасевич.