Кибук, Панкратов и еще 4 игрока продлили контракты со «Слуцком», Дударь покинул команду

продлил контракты с шестью футболистами.

Свои подписи под новыми контрактами поставили Борис Панкратов, защитники Денис Образов, Сергей Щегрикович, хавбеки Игорь Бобко и Виталий Кибук. Также с клубом продолжит сотрудничество и форвард .

В тоже время, голкипер Дмитрий Дударь прекратил сотрудничество со «Слуцком».

В сезоне-2017 вратарь провел 15 матчей, в которых пропустил 17 мячей. В семи встречах Дударь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Подробную статистику игроков смотрите здесь.