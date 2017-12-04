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Кибук, Панкратов и еще 4 игрока продлили контракты со «Слуцком», Дударь покинул команду
04.12.2017 13:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Свои подписи под новыми контрактами поставили Борис Панкратов, защитники Денис Образов, Сергей Щегрикович, хавбеки Игорь Бобко и Виталий Кибук. Также с клубом продолжит сотрудничество и форвард
В тоже время, голкипер Дмитрий Дударь прекратил сотрудничество со «Слуцком».
В сезоне-2017 вратарь провел 15 матчей, в которых пропустил 17 мячей. В семи встречах Дударь сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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«Слуцк» продлил контракты с шестью футболистами.
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