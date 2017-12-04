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Вуячич, Докаль, Этунди, Кужаль и Хвин покинули брестское «Динамо»

04.12.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Александр Вуячич, полузащитник Жуниор Этунди, защитник Борха Докаль и вратари Владислав Кужаль и Владислав Хвин покинули расположение брестского «Динамо».

Черногорский нападающий играл в четырех официальных встречах: 2 в чемпионате, 1 в Кубке и 1 в Лиге Европы, – голов не забивал. Также 2 встречи черногорец сыграл за резервистов брестчан, где забил два гола.

Француз Этунди дважды выходил на замену: 1 раз в чемпионате (7 минут) и 1 раз в Кубке (13 минут). За дублирующий состав Жуниор забил 6 голов.

Испанец Докаль провел 7 матчей: 6 в чемпионате и 1 матч в Кубке, – голов не забил.

Белорусский голкипер Кужаль в текущем сезоне был вратарем второй команды брестского «Динамо».

Белорусский вратарь Хвин в текущем сезоне также ни разу не появился на поле в матче главной команды и выступал преимущественно в дублирующем составе, а летом ушел в аренду в «Сморгонь».

 
 
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Нападающий Александр Вуячич, полузащитник Жуниор Этунди, защитник Борха Докаль и вратари Владислав Кужаль и Владислав Хвин покинули расположение брестского...

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