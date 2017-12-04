Луис Суарес: «Не думаю, что Неймар перейдет в «Реал». Он обожает «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что не верит в переход форварда Неймара в мадридский .

– Неймар был прав, что ушел из «Барселоны»?

– Неймар – зрелый человек, который осознавал, какое решение он принимает. Конечно, ему было тяжело уходить, потому что он был счастлив здесь. Но мы все должны смириться с тем, что он захотел принять новый вызов.

Это вполне понятное решение, которое он принял вместе со своей семьей. Мы его не упрекаем, а любим и обожаем за все, что он дал клубу и за те отношения, которые у нас сложились.

– Были слухи, что он может перейти в «Реал».

– Не верю. Не думаю, честно говоря, что это может произойти. Я знаю, что нравится , знаю, как он обожал «Барселону» и одноклубников. Не думаю, что он перейдет в «Реал», – заявил Суарес.