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ФХБ: «Убеждены, что сборная России в полной мере заслуживает быть в Корее на Играх-2018»
04.12.2017 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
ФХБ выступила с официальной позицией касательно участия сборной России на Играх-2018.
«Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» поддерживает заявление Международной Федерации хоккея об участии России в Зимних Олимпийских играх в Корее.
Хотя команда Беларуси теоретически может заменить сборную России по хоккею на зимней Олимпиаде в 2018 году, мы убеждены, что национальная сборная России в полной мере заслуживает быть в Корее, учитывая отсутствие каких-либо претензий к команде.
Мы считаем, что все «чистые» спортсмены должны получить возможность принять участие в соревнованиях», – сообщает официальный сайт ФХБ.
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ФХБ выступила с официальной позицией касательно участия сборной России на Играх-2018.
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