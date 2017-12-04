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ФХБ: «Убеждены, что сборная России в полной мере заслуживает быть в Корее на Играх-2018»

04.12.2017 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ФХБ выступила с официальной позицией касательно участия сборной России на Играх-2018.

«Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь» поддерживает заявление Международной Федерации хоккея об участии России в Зимних Олимпийских играх в Корее.

Хотя команда Беларуси теоретически может заменить сборную России по хоккею на зимней Олимпиаде в 2018 году, мы убеждены, что национальная сборная России в полной мере заслуживает быть в Корее, учитывая отсутствие каких-либо претензий к команде.

Мы считаем, что все «чистые» спортсмены должны получить возможность принять участие в соревнованиях», – сообщает официальный сайт ФХБ.

 
 
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ФХБ выступила с официальной позицией касательно участия сборной России на Играх-2018.

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