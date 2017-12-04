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Минское «Динамо» отправило Гавруса и Дюкова в «Динамо-Молодечно»

04.12.2017 14:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» отправило нападающего Артура Гавруса и защитника Романа Дюкова в «Динамо-Молодечно».

Напомним, ранее игроки были выставлены в список отказов. Однако по истечении 48 часов, отведенных регламентом, хоккеистов не забрал ни один из клубов КХЛ.

Таким образом, Гаврус и Дюков отправились в фарм-клуб «зубров».

 
 
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Минское «Динамо» отправило нападающего Артура Гавруса и защитника Романа Дюкова в «Динамо-Молодечно».

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