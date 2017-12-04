Минское «Динамо» отправило Гавруса и Дюкова в «Динамо-Молодечно»

Минское отправило нападающего Артура Гавруса и защитника в «Динамо-Молодечно».

Напомним, ранее игроки были выставлены в список отказов. Однако по истечении 48 часов, отведенных регламентом, хоккеистов не забрал ни один из клубов .

Таким образом, Гаврус и Дюков отправились в фарм-клуб «зубров».