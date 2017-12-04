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Минское «Динамо» получило национальную премию потребительского признания «Народная марка»
04.12.2017 15:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» было удостоено национальной премии потребительского признания – «Народная марка».
Опрос-голосование проходил по опубликованным в республиканских и региональных печатных изданиях анкетам общим тиражом более 2 000 000 экземпляров, а также в интернете на сайте премии с прямым переходом на страницу голосования с многочисленных интернет-ресурсов Беларуси.
В голосовании приняли участие представители из всех областей, возрастных и социальных групп. Анкеты премии не содержали каких-либо вариантов ответа, голосующие самостоятельно вносили те торговые марки, которые предпочитают и считают лучшими.
В Минске клуб набрал 68.77%, а по стране в целом – 55.53%. Несмотря на наличие собственных сильных клубов в регионах, минское «Динамо» везде набрало больше 50% голосов, за исключением Гомельской и Гродненской областей.
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Минское «Динамо» было удостоено национальной премии потребительского признания – «Народная марка».
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