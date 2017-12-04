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СКА – БГК. Средства от продажи билетов на игру пойдут на благотворительность

04.12.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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16 декабря СКА на домашней площадке Дворца спорта «Уручье» примет БГК имени Мешкова.

Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by и в кассах ДС «Уручье», стоимость на любой сектор – 5 рублей.

Матч пройдет в преддверии новогодних праздников и станет благотворительным. Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на помощь Детскому дому №7 города Минска «Семья Я» в рамках акции «Спортсмены – детям».

Напомним, встреча станет уже третьей в сезоне для этих команд. В первом матче в Минске соперники разошлись миром 34:34, а позже в Бресте «армейцы» разгромили оппонента 33:23.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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16 декабря СКА на домашней площадке Дворца спорта «Уручье» примет БГК имени Мешкова.

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