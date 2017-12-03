«Динамо» Минск – «Динамо» Рига. Матч 9 декабря начнется в 17.30

Изменено время начала матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Динамо» Рига.

В связи с необходимостью организации прямой телетрансляции, матч 9 декабря начнется в 17:30.

Напомним, что в 16:40 в Хохфильцене на канале «Беларусь 5» начнется трансляция гонки женской преследования биатлонного Кубка мира. Завершится гонка как раз к началу матча «зубров» с рижскими одноклубниками.