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«Динамо» Минск – «Динамо» Рига. Матч 9 декабря начнется в 17.30

04.12.2017 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Изменено время начала матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Динамо» Рига.

В связи с необходимостью организации прямой телетрансляции, матч  9 декабря начнется в 17:30.

Напомним, что в 16:40 в Хохфильцене на канале «Беларусь 5» начнется трансляция гонки женской преследования биатлонного Кубка мира. Завершится гонка как раз к началу матча «зубров» с рижскими одноклубниками.

 
Теги: Минск
 
 
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Изменено время начала матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Динамо» Рига.

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