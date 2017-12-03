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«Динамо» Минск – «Динамо» Рига. Матч 9 декабря начнется в 17.30
04.12.2017 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Изменено время начала матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Динамо» Рига.
В связи с необходимостью организации прямой телетрансляции, матч 9 декабря начнется в 17:30.
Напомним, что в 16:40 в Хохфильцене на канале «Беларусь 5» начнется трансляция гонки женской преследования биатлонного Кубка мира. Завершится гонка как раз к началу матча «зубров» с рижскими одноклубниками.
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Изменено время начала матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Динамо» Рига.
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