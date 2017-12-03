Аттестация и революция: спортивные чиновники защищают кресло директора

О том, что в отечественной спортивной гимнастике нужны кардинальные перемены министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко заявил еще в марте — на совместном заседании коллегии Минспорта и общественной организации "Белорусская ассоциация гимнастики". Но настоящая революция началась лишь в декабре: на баррикаду вышли сотрудники Республиканский центр олимпийской подготовки по гимнастическим видам спорта.

Они обратились к СМИ с просьбой осветить свое обращение к министру с ходатайством о продлении контракта директора РЦОП Дмитрия Шичко.

Кто такой Дмитрий Шичко

Авторы письма на имя министра спорта отмечают, что Дмитрий Шичко "грамотный, инициативный руководитель и хороший организатор, в полной мере знает действующее законодательство, постановления правительства и указы президента".

Напоминают они главе спортивного ведомства и послужной список директора РЦОП по гимнастическим видам спорта:

Дмитрий Шичко — заслуженный тренер БССР по фехтованию. В Минспорта работает с 1984 года. В 1993 году Шичко стал первым в истории суверенной Беларуси председателем национальных команд республики. В течение пяти лет, с 2005 по 2010 годы, работал в ранге замминистра спорта и туризма. Республиканским центром олимпийской подготовки по гимнастическим видам спорта руководит с 2013 года.

Защитники директора убеждены, что только под его руководством национальные команды 5 видов спорта, культивируемых в РЦОП, смогут добиться поставленных перед центром задач в рамках проведения II европейских игр:

спортивная акробатика — 2 медали,

прыжки на батуте — 2 медали,

стрельба из лука — 2 медали,

пулевая стрельба — 3 медали,

спортивная гимнастика — попадание спортсмена в финалы на индивидуальных снарядах.

Подписи на чистом листе

К письму министру в защиту директора прилагаются 5 страниц с подписями спортсменов, тренеров и других сотрудников РЦОП.

Вот только коллективное письмо в редакцию было прислано с припиской: "Мы не можем дать свои контакты для связи, так как боимся административного воздействия. Но молчать и терпеть уже нет сил, нужно давать огласку произволу, которое устроил Шамко А.И. ".

Авторы послания утверждают, что "под коллективным обращением подписалась ВСЯ администрация центра, многие титулованые спортсмены и тренера, в том числе олимпийские чемпионы и тренера подготовившие призеров и победителей чемпионатов, мира, Европы и Олимпийских игр". Вот только себя они решили не называть.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию Sputnik попросил главного тренера национальной команды по прыжкам на батуте Республики Беларусь Ольгу Власову, чья подпись также стоит под обращением к министру.

"Об этом письме и его содержании мне ничего неизвестно", — заявил Власова.

По ее словам, вокруг РЦОП складывается "не совсем порядочная ситуация" и она впервые сталкивается подобным. Она рассказала, откуда появились подписи под обращением.

"Я считаю, что нас — отделение прыжков на батуте — в принципе подставили. На чествовании в министерстве спортсменов, вернувшихся с наградами, к нам подошел заместитель Шичко, подал нам чистый лист и попросил подписаться под ходатайством о продлении контракта Дмитрию Яковлевичу ", — констатировала собеседница Sputnik.

Ольга Власова действительно ответила, что ничего не имеет против того, чтобы Дмитрий Шичко продолжил свою работу и с ним продлили контракт, и совершенно искренне вместе со своими подопечными поставила подписи на чисто листе бумаги. На следующий день, когда она все-таки поинтересовалась конкретным содержанием ходатайства, в ответ услышала отказ — письмо уже ушло к министру.

Просьбу Sputnik прокомментировать ситуацию с "чьей-то родственницей", для которой якобы и освобождают кресло директора РЦОП, Ольга Власова даже не дослушала, перебив вопросом: "А кого они имеют в виду?".

Она еще раз выразила сожаление, что ее подписью и подписями ее спортсменов прикрываются под ковёрные игры.

"Мы (отделение прыжков на батуте) не против, чтобы работал Дмитрий Яковлевич Шичко, но если руководство считает нужным поставить на пост директора РЦОП нового человека, значит, мы будем работать с этим человеком. А как можно обсуждать какого-то "виртуального человека?" — констатировала собеседница Sputnik.

У Ольга Власовой сейчас только одно желание — порвать неосмотрительно подписанный ее чистый лист.

"Пускай они как-то без нас, без нашего олимпийского чемпиона (Владислава Гончарова — Sputnik) разбираются. У нас, наверное, самый порядочный вид спорта. Мы никогда в таких играх не участвовали и не будем участвовать", — заявил она.

Реакция Минспорта

Позицию министерства и спорта по просьбе Sputnik озвучил пресс-секретарь Минспорта Владимира Нестеровича.

"А что, собственно, мы обсуждаем? Письмо, подписи под которым добыты путем обмана и подлога? Или полномочия нанимателя продлевать или не продлевать договорные отношения с директором одной из подчиненных организаций?" — задал риторический вопрос собеседник Sputnik.

Дмитрий Яковлевич Шичко, по его словам, безусловно, опытный (ему 67 лет) и грамотный руководитель, который многие годы верой и правдой служил спорту.

"Сейчас ему достался непростой участок работы: республиканский центр олимпийской подготовки, который объединяет 5 видов спорта (пулевую стрельбу, стрельбу из лука, прыжки на батуте, гимнастику спортивную и акробатику)", — констатировал Нестерович.

Пресс-секретарь Минспорта напомнил, что сейчас проходит аттестация всех национальных команд, в некоторых из них, а также в центрах олимпийской подготовки меняются кадры. По итогам аттестации, за исключением прыжков на батуте в остальных видах спорта хвастать, к сожалению, не чем.

"Надо полагать, у нанимателя накопилось немало вопросов и к руководству РЦОП по гимнастическим видам спорта. Именно этим и можно объяснить решение о непродлении контракта с директором центра", — отметил он.

Те же, кто составил петицию, по его словам, поступили мягко говоря не очень умно: и Шичко они такими кляузами не помогут, и уважаемых людей обманули.

"А тем, кто подписывает чистые листы, совет простой: не теряйте бдительности", — резюмировал Нестерович.