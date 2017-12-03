Защитник «Нафтана» Волков перешел в БАТЭ

Защитник Захар Волков подписал контракт с БАТЭ. В минувшем сезоне футболист выступал за «Нафтан».

Карьеру 20-летний Волков начал в 2014 году в «Витебске-2» (Д3). Несколько раз выходил в составе «Витебска», игравшего в первой лиге. После того как «Витебск» пробился в высшую лигу, в течение сезона-2015 Волков защищал цвета дублирующего состава. Чемпионат-2016 Захар начал там же, но по ходу сезона перешел на правах аренды в перволиговую «Оршу». В уходящем году в том же статусе играл за «Нафтан»: 26 матчей, 4 гола.

Волков является футболистом молодежной сборной Беларуси, в рядах которой провел 8 поединков и забил 1 мяч.