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Защитник «Нафтана» Волков перешел в БАТЭ

04.12.2017 17:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник Захар Волков подписал контракт с БАТЭ. В минувшем сезоне футболист выступал за «Нафтан».

Карьеру 20-летний Волков начал в 2014 году в «Витебске-2» (Д3). Несколько раз выходил в составе «Витебска», игравшего в первой лиге. После того как «Витебск» пробился в высшую лигу, в течение сезона-2015 Волков защищал цвета дублирующего состава. Чемпионат-2016 Захар начал там же, но по ходу сезона перешел на правах аренды в перволиговую «Оршу». В уходящем году в том же статусе играл за «Нафтан»: 26 матчей, 4 гола.

Волков является футболистом молодежной сборной Беларуси, в рядах которой провел 8 поединков и забил 1 мяч.

 
Теги: Витебск
 
 
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Защитник Захар Волков подписал контракт с БАТЭ.

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