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На сайте службы занятости опубликована вакансия тренера сборной Беларуси с зарплатой 21 474 рублей
04.12.2017 17:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
На сайте Государственной службы занятости опубликована вакансия тренера сборной Беларуси с зарплатой 21 474 рублей.
Из требований указано лишь высшее образование. Наниматель – УП «Белорусский клуб биатлона».
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На сайте Государственной службы занятости опубликована вакансия тренера сборной Беларуси с зарплатой 21 474 рублей.
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