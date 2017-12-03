МИНСК, 4 дек — Sputnik. Португальский форвард мадридского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду получит свой пятый "Золотой мяч" на Эйфелевой башне в Париже, сообщает издание Mundo Deportivo .



© REUTERS/ Albert Gea Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Учредитель престижного в мире футбола приза издание France Football намерено вернуть церемонии вручения авторитет и торжественность после раскола с Международной федерацией футбола (ФИФА). Так, мероприятие пройдет в будущий четверг, 7 декабря. Награда, по информации СМИ, достанется 32-летнему Роналду.

Ведущими церемонии станут режиссер Жером Ревон и бывший футболист сборной Франции Давид Жинола.

Кроме Роналду на "Золотой мяч" претендуют 30 футболистом, среди которых Лионель Месси ("Барселона"), Неймар (ПСЖ), Пауло Дибала ("Ювентус"), Серхио Рамос ("Реал Мадрид"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Антуан Гризманн ("Атлетико") и другие.

Если же португалец получит награду, то для него она станет пятой в карьере. По количеству "Золотых мячей" Роналду догонит своего давнего соперника Месси. Ранее португалец завоевывал приз лучшему футболисту мира в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах.

"Золотой мяч" вручается с 1956 года.