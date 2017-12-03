Петр Качуро: «У Гуренко судьи виноваты, телевиденье виновато, пресса виновата, что душит. Только он не виноват»

Белорусский специалист Петр Качуро признался, что расстроился второму месту минского «Динам».

- В начале года вы дали резонансное интервью . Что теперь скажете о «Динамо»?

– Тогда я сказал, что буду только рад, если «Динамо» станет чемпионом. С этого я начал. А потом я рассказал о том, что есть на самом деле. В итоге «Динамо» второе и я немного не рад. То, что я предрекал, так и случилось. Где-то командный дух, футбольный бог бол на стороне БАТЭ.

Тут опять возникает вопрос к главному тренеру «Динамо»: почему опять все виноваты, кроме него? Судьи виноваты, телевиденье виновато, пресса виновата, что душит. Только он не виноват. Может надо заглянуть в себя?

- Вы тоже считаете, что «Динамо» чемпион?

– Я не считаю. Я считаю, что все надо доказывать на футбольном поле. Где-то кто-то запоздал заплатить какой-то платеж. По-моему это смешно, – сказал Качуро в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

Петр Качуро: «Пусть люди сами решают, кто им больше нравится – Гуренко или я»