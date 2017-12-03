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«Ак Барс» – «Динамо» Минск. Осипов дебютирует в составе «зубров»

04.12.2017 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известные составы «Ак Барса» и минского «Динамо».

«Ак Барс»: Гарипов; Мусин — Батыршин, Косов — В.А.Ткачев — Клинкхаммер; Яруллин — Марков, Секач — Ландер — Галиев; Охтамаа — Лямкин, Лукоянов — А.Потапов — Язьков; Сидоров — Кара, Глинкин — Токранов — Обухов.

«Динамо» Мн: Энрот; Граньяни — В.Денисов (к), Лингле — Хауден — Фонтэйн; Коробов — Лисовец, Павлович — Шарангович — Когалев; Шинкевич — Д.Осипов, Кулаков — Ковыршин — А.Степанов; Китаров — Волков — Дрозд; Хенкель, Д.Буйницкий.

 
 
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Стали известные составы «Ак Барса» и минского «Динамо».

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