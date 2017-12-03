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Суперфинал Континентального кубка пройдет в Минске

04.12.2017 19:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Член Совета ИИХФ и заместитель председателя ФХРБ Сергей Гончаров сообщил, что на заседании исполкома Международной федерации хоккея принято решение о проведении суперфинала Континентального кубка в Минске.

Турнир пройдет c 12 по 14 января. Главный трофей оспорят минская «Юность», астанинский «Номад», итальянский «Риттен» и британский «Шеффилд». Вероятно, площадкой суперфинала послужит «Чижовка-Арена», являющаяся домашней для «Юности».

Главным конкурентом Минска в проведении суперфинала считался Шеффилд. В пользу столицы Беларуси сыграли большой и успешный опыт организации соревнований самого высокого ранга, а также удобная логистика. Напомним, иностранцам нет нужды оформлять визы, если их пребывание в нашей стране не превышает пяти дней.

 
Теги: Минск
 
 
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Член Совета ИИХФ и заместитель председателя ФХРБ Сергей Гончаров сообщил, что на заседании исполкома Международной федерации хоккея принято решение о проведении...

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