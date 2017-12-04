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Ник Бэйлен: «Лично для меня будет большой честью выступить за Беларусь – если, конечно, пригласят»

04.12.2017 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Трактора» Ник Бэйлен прокомментировал для корреспондента «Прессбола» возможное отстранение сборной России от Олимпиады-2018.

«Ох, это сумасшедшая история… Будет любопытно увидеть, какое же все-таки решение Международный олимпийский комитет примет по поводу участия в Олимпиаде сборной России и ее спортсменов. Возникнет очень интересная ситуация, если белорусской команде разрешат принять участие в хоккейном турнире вместо россиян. А лично для меня будет большой честью выступить за Беларусь — если, конечно, пригласят.

Справедливо ли возможное отстранение россиян? Мне тяжело ответить на этот вопрос. Вообще, если бы Олимпиада проводилась в 90 процентах других стран, Беларусь получила бы право выступать на Играх автоматически», – сказал Бэйлен.

 
 
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Защитник «Трактора» Ник Бэйлен прокомментировал для корреспондента «Прессбола» возможное отстранение сборной России от Олимпиады-2018.

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