Тренер Устинова: «Пытались заявить Александра как белоруса с помощью вида на жительство. Но организаторам важнее было гражданство»

Тренер Александра Устинова Владимир Задиран рассказал, почему на чемпионский бою боксер вышел под российским флагом.

- Неделю назад ваш подопечный Александр Устинов вышел на чемпионский бой под российским флагом. Можете ли рассказать, почему?

– Александр рос в Беларуси, я как тренер и гражданин РБ вывел его на такой уровень. Вообще, мало кому удавалось выйти на такой уровень в боксе, тренируясь в нашей стране. Все чемпионы мира, кроме пловцов и гребцов, воспитывались где-то за рубежом. Мы хотели всем доказать, что в мире существует такая страна Беларусь, где есть возможность готовить людей, которые дерутся за звание чемпиона мира. Куда бы я ни ездил, у меня всегда споры с другими промоутерами и менеджерами. Они говорят: «Там же невозможно у вас готовить». А я: «Да нет, возможно». Но на такие бои человек выходит с флагом той страны, гражданином которой является, а не той, где проживает.

- Александр выступает то под белорусским флагом, то под российским.

– На рейтинговых боях мы всегда выступаем под белорусским флагом.

- Под белорусским?

– Да, под белорусским. Мы позиционируем Александра как россиянина, который живет в Беларуси и выступает за нее. Этот бой был за звание чемпиона мира. Мы пытались заявить его как белоруса с помощью вида на жительство. Но организаторам важнее было гражданство. Поэтому он выступал под российским флагом, – сказал Задиран.

Белорусский боксер Устинов снова стал россиянином – и сразу проиграл чемпионский бой