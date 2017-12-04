Николай Ходасевич: «Калачев лучший футболист года? Сборная валится весь год, а Тимофей на заслуженном отдыхе в клубе»

Белорусский журналист Николай Ходасевич обсудил кандидатуру лучшего футболиста Беларуси со специалистами Петром Качуро и Дмитрием Ровнейко в программе «Время футбола».

Николай Ходасевич: Кто является лучшим футболистом года? Год за годом мы выбираем того единственного. Явных кандидатов нет со времен выступления Глеба в «Арсенале», «Барселоне».

Петр Качуро: Я бы отметил Тимофея Калачева. Парень из года в год дает результат, держит уровень. Я знаю его как человека. На мой взгляд, он по-прежнему лучший.

Очень нравится Сигневич, но ему постоянно все же чего-то не хватает.

Дмитрий Ровнейко: У нас нет ярко выраженного фаворита. В этом году явной кандидатуры не будет. У Калачева была яркая первая половина сезона. На мой взгляд, э толучший футболист Беларуси сейчас.

Николай Ходасевич: Послушайте: ну как можно называть лучшим человека, когда он не приезжает в национальную сборную? Сборная валится весь год, а Тимофей Калачев на заслуженном отдыхе в клубе.

Футболист года — это тот, кто постоянно помогает национальной команде, хорошо выглядит за клуб. Это такое комплексное звание.

Дмитрий Ровнейко: Тимофей возрастной игрок. Часто так бывает, что футболист заканчивает в сборной, но продолжает играть за клуб. Тяжело разорваться на 2 фронта.