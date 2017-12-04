Олег Кубарев: «В БАТЭ была эволюция, в итоге борисовчане к чему-то за определенный период пришли. В «Шахтере» же этого терпения не хватает»

Белорусский специалист Олег Кубарев рассказал о расставании с «Шахтером».

– «Шахтер» был не способен распыляться на три турнира. Поэтому с первого дня я поставил перед командой задачу бороться за чемпионство. Остальные турниры были сопутствующие. Конечно, мы хотели в них выигрывать, но чемпионат был в приоритете. К примеру, в ответном полуфинальном матче Кубка со «Слуцком» мы сыграли 1:1. Человек 6 основного состава я не выставил на матч, рискуя не попасть в финал. Потом Вергейчик мне в шутку сказал: «Ты рисковал своей отставкой». Я это все прекрасно понимал. Когда я пришел в клуб, мне обозначили, что чемпионат в приоритете.

- О «Шахтере» говорят, что там нет менталитета победителей. Это так?

– У нас любят сравнивать несравнимые вещи. «Шахтер» нельзя сравнивать с БАТЭ. Сегодняшние солигорцы похожи на борисовчан десятилетней давности. Когда они только делали первые шаги. Тогда БАТЭ неуверенно выступал в еврокубках. Была эволюция. И в итоге БАТЭ к чему-то за определенный период пришел. В «Шахтере» же этого терпения не хватает. И не тренер должен выстраивать какую-то долгосрочную политику, а руководство клуба.

- «Судува», который вы уступили в квалификации Лиги Европы, стала чемпионом страны. На то противостояние можно теперь посмотреть под другим углом?

– Я видел, что будет сложно, но не думал, что не пройдем. Я был уверен, что пройдем «Судуву». В следующих стадиях Лиги Европы команды была бы готова лучше. Но совпало много факторов.

- Были ли такие случаи, чтобы тренера увольняли из команды, которая идет на первом месте?

– Не хочется ворошить это все. Не место «Шахтера» было ключевым. Наверное, пришло время расстаться, – сказал Кубарев в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».