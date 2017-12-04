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КХЛ. Минское «Динамо» забросило меньше всех в лиге в выездных матчах

04.12.2017 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде проиграло «Ак Барсу» (1:3).

Отметим, что минчане самая нерезультативная гостевая команда. В 23 выездных играх минчане забросили 22 шайбы.

Добавим, что команда Дуайера набрала 16 очков в выездных играх. Меньше только у «Югры», «Лады» и «Слована».

 
 
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде проиграло «Ак Барсу» (1:3).

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