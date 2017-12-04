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НБА. «Бостон» против «Милуоки», «Новый Орлеан» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

04.12.2017 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей. Лидер Восточной конференции «Бостон» сыграет с «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

Идущий восьмым на Западе «Новый Орлеан» примет главного фаворита сезона «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Орландо
Дата проведения
5 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью

Филадельфия – Финикс
Дата проведения
5 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Превью

Индиана – Нью-Йорк
Дата проведения
5 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

Бостон – Милуоки
Дата проведения
5 декабря, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

Атланта – Бруклин
Дата проведения
5 декабря, 03.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Превью

Чикаго – Кливленд
Дата проведения
5 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Миннесота
Дата проведения
5 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Голден Стэйт
Дата проведения
5 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Детройт
Дата проведения
5 декабря, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Даллас – Денвер
Дата проведения
5 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

Юта – Вашингтон
Дата проведения
5 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.

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