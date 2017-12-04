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НБА. «Бостон» против «Милуоки», «Новый Орлеан» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
04.12.2017 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей. Лидер Восточной конференции «Бостон» сыграет с «Милуоки» Янниса Адетокумбо.
Идущий восьмым на Западе «Новый Орлеан» примет главного фаворита сезона «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
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