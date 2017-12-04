Сергей Долидович: «До Нового года езжу за государственные средства. Решим, куда направить деньги, которые собрали краудфандингом»

Белорусский лыжник Сергей Долидович рассказал, что продолжит тренировки за государственные средства.

«На сборе в Италии и до Нового года езжу за государственные средства. Так что деньги, которые собрали краудфандингом, останутся – это уже точно. И сумма довольно большая! Так что совместно с теми, кто помогал собрать деньги, мы решим, куда их направить», – написал Долидович.

Напомним, Долидович собрал 30 тысяч рублей с помощью краудфандинга на подготовку к Олимпийским играм. Часть средств спортсмен уже потратил .