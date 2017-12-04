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Сергей Долидович: «До Нового года езжу за государственные средства. Решим, куда направить деньги, которые собрали краудфандингом»
04.12.2017 23:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский лыжник Сергей Долидович рассказал, что продолжит тренировки за государственные средства.
«На сборе в Италии и до Нового года езжу за государственные средства. Так что деньги, которые собрали краудфандингом, останутся – это уже точно. И сумма довольно большая! Так что совместно с теми, кто помогал собрать деньги, мы решим, куда их направить», – написал Долидович.
Напомним, Долидович
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Сергей Долидович: «До Нового года езжу за государственные средства. Решим, куда направить деньги, которые собрали краудфандингом»
Белорусский лыжник Сергей Долидович рассказал, что продолжит тренировки за государственные средства.
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