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Сергей Долидович: «До Нового года езжу за государственные средства. Решим, куда направить деньги, которые собрали краудфандингом»

04.12.2017 23:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский лыжник Сергей Долидович рассказал, что продолжит тренировки за государственные средства.

«На сборе в Италии и до Нового года езжу за государственные средства. Так что деньги, которые собрали краудфандингом, останутся – это уже точно. И сумма довольно большая! Так что совместно с теми, кто помогал собрать деньги, мы решим, куда их направить», – написал Долидович.

Напомним, Долидович собрал 30 тысяч рублей с помощью краудфандинга на подготовку к Олимпийским играм. Часть средств спортсмен уже потратил.

 
 
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Белорусский лыжник Сергей Долидович рассказал, что продолжит тренировки за государственные средства.

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