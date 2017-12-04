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Горди Дуайер: «Хорошо провели вторую половину игры, но неудачи в дебюте стоили нам матча»
04.12.2017 23:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча против «Ак Барса» (1:3).
«Знали, что соперник, а это очень талантливая команда, начнет мощно, так как казанцы проиграли два последних матча на родном льду. Давление на нашу оборону в первом периоде было существенным. Казанцам удалось создать много моментов у наших ворот, владеть шайбой в нашей зоне, и их лидерство после первой двадцатиминутки было закономерным.
Во втором периоде нам удалось выравнять игру, а в третьем имели неплохие шансы, чтобы забить. Хорошо провели вторую половину игры, но неудачи в дебюте стоили нам матча», — сказал Дуайер.
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча против «Ак Барса» (1:3).
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