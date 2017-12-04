Горди Дуайер: «Хорошо провели вторую половину игры, но неудачи в дебюте стоили нам матча»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча против «Ак Барса» (1:3).

«Знали, что соперник, а это очень талантливая команда, начнет мощно, так как казанцы проиграли два последних матча на родном льду. Давление на нашу оборону в первом периоде было существенным. Казанцам удалось создать много моментов у наших ворот, владеть шайбой в нашей зоне, и их лидерство после первой двадцатиминутки было закономерным.

Во втором периоде нам удалось выравнять игру, а в третьем имели неплохие шансы, чтобы забить. Хорошо провели вторую половину игры, но неудачи в дебюте стоили нам матча», — сказал Дуайер.