﻿ Дуайер: первая шайба в ворота "Динамо" стоила нам матча. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дуайер: первая шайба в ворота "Динамо" стоила нам матча

04.12.2017 22:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Неудачное начало игры ХК "Динамо-Минск" с казанским "Ак Барсом" стоило минской команде игры, заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер столичного клуба Горди Дуайер.

Дуайер: первая шайба в ворота "Динамо" стоила нам матча
© Sputnik / Виктор Толочко
"Динамо-Минск" проиграло вторую выездную игру в КХЛ

В понедельник 4 декабря минские "динамовцы" уступили на выезде казанским хоккеистам со счетом 1:3.

"Во втором периоде нам удалось выровнять игру, а в третьем мы имели неплохие шансы, чтобы забить. Мы хорошо провели вторую половину игры, но неудачи в дебюте стоили нам матча", – цитирует пресс-служба минского клуба слова Дуайера.

Тренер также отметил, что "Ак Барс" является серьезным соперником, который очень мощно начал первый период, – давление на оборону минчан было весьма существенным. По мнению Дуайера, именно шайба Иржи Секача на второй минуте предопределила финальный счет на табло в Казани.

Сейчас минское "Динамо", которое уже провело 38 матчей в текущем сезоне КХЛ, занимает 10-е место в итоговой таблице Западной конференции (50 очков). Следующую игру столичные хоккеисты проведут в среду 6 декабря против нижнекамского "Нефтехимика".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следующую игру столичные хоккеисты проведут в среду 6 декабря против нижнекамского "Нефтехимика".

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Беларусь сыграет с Германией в 1/4 финала Кубка Федерации в феврале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика