МИНСК, 4 дек – Sputnik. Неудачное начало игры ХК "Динамо-Минск" с казанским "Ак Барсом" стоило минской команде игры, заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер столичного клуба Горди Дуайер.



© Sputnik / Виктор Толочко "Динамо-Минск" проиграло вторую выездную игру в КХЛ

В понедельник 4 декабря минские "динамовцы" уступили на выезде казанским хоккеистам со счетом 1:3.

"Во втором периоде нам удалось выровнять игру, а в третьем мы имели неплохие шансы, чтобы забить. Мы хорошо провели вторую половину игры, но неудачи в дебюте стоили нам матча", – цитирует пресс-служба минского клуба слова Дуайера.

Тренер также отметил, что "Ак Барс" является серьезным соперником, который очень мощно начал первый период, – давление на оборону минчан было весьма существенным. По мнению Дуайера, именно шайба Иржи Секача на второй минуте предопределила финальный счет на табло в Казани.

Сейчас минское "Динамо", которое уже провело 38 матчей в текущем сезоне КХЛ, занимает 10-е место в итоговой таблице Западной конференции (50 очков). Следующую игру столичные хоккеисты проведут в среду 6 декабря против нижнекамского "Нефтехимика".