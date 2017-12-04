Беларусь сыграет с Германией в 1/4 финала Кубка Федерации в феврале

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Белорусские теннисистки сразятся с немками в 1/4 финала Кубка Федерации, который состоится в феврале будущего года в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской теннисной федерации (БТФ).



© REUTERS/ Vasily Fedosenko Беларусь занимает третью строчку в рейтинге Кубка Федерации

Новый сезон розыгрыша Fed Cup белоруски откроют матчем против представительниц Германии.

"Стало известно, что стартовый поединок пройдет на корте гостеприимной "Чижовка-Арены" на таком же покрытии "хард", на котором состоялась встреча со сборной Нидерландов, Швейцарии и США. Матчи пройдут 10 и 11 февраля 2018 года", — рассказали в БТФ.

Собеседники агентства добавили, что информация о билетах на матч появится в ближайшее время.

Напомним, подопечные Эдуарда Дуброва – Арина Соболенко, Александра Саснович, Вера Лапко и Лидия Мороз – в ноябре принимали на домашнем корте американок Коко Вандевеге, Слоан Стивенс, Шелби Роджерс и Элисон Риске в рамках финала Кубка Федерации. Победу праздновали теннисистки из США со счетом 3:2 .

В настоящее время Беларусь занимает третье место в рейтинге Кубка Федерации, Германия – на шестом. На первом располагается сборная Чехии, второе принадлежит американкам.