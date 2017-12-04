ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь сыграет с Германией в 1/4 финала Кубка Федерации в феврале

04.12.2017 22:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Белорусские теннисистки сразятся с немками в 1/4 финала Кубка Федерации, который состоится в феврале будущего года в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской теннисной федерации (БТФ).

Беларусь сыграет с Германией в 1/4 финала Кубка Федерации в феврале
© REUTERS/ Vasily Fedosenko
Беларусь занимает третью строчку в рейтинге Кубка Федерации

Новый сезон розыгрыша Fed Cup белоруски откроют матчем против представительниц Германии.

"Стало известно, что стартовый поединок пройдет на корте гостеприимной "Чижовка-Арены" на таком же покрытии "хард", на котором состоялась встреча со сборной Нидерландов, Швейцарии и США. Матчи пройдут 10 и 11 февраля 2018 года", — рассказали в БТФ.

Собеседники агентства добавили, что информация о билетах на матч появится в ближайшее время.

Напомним, подопечные Эдуарда Дуброва – Арина Соболенко, Александра Саснович, Вера Лапко и Лидия Мороз – в ноябре принимали на домашнем корте американок Коко Вандевеге, Слоан Стивенс, Шелби Роджерс и Элисон Риске в рамках финала Кубка Федерации. Победу праздновали теннисистки из США со счетом 3:2.

В настоящее время Беларусь занимает третье место в рейтинге Кубка Федерации, Германия – на шестом. На первом располагается сборная Чехии, второе принадлежит американкам.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруски и немки ни разу ранее не встречались на корте в рамках Fed Cup.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Захар Волков: «Чем я привлек БАТЭ? Наверное, тем, что люблю умный футбол»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика