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"Динамо-Минск" проиграло вторую выездную игру в КХЛ

04.12.2017 21:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" потерпел второе выездное поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sputnik.

"Динамо-Минск" проиграло вторую выездную игру в КХЛ
© Sputnik / Виктор Толочко
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В понедельник на "Татнефть-Арене" в Казани состоялся матч "Ак Барс" — "Динамо-Минск". Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). Викторию "барсам" принесли точные броски Иржи Секача (2-я минута), Станислава Галиева (19) и Антона Ландера (37). Единственный гол в составе гостей оформил Александр Кулаков (54, в меньшинстве).

Выездная серия минчан пока проходит без набранных очков. Напомним, 2 декабря в Уфе подопечные Горди Дуайера уступили "Салавату Юлаеву" (2:0)

После 38 игр минчане занимают десятое место в таблице Западной конференции — в активе команды 50 очков. 

Следующий матч "зубры" проведут 6 декабря в Нижнекамске против "Нефтехимика". Начало поединка в 19:00 (по белорусскому времени). 

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане никак не могут подняться выше десятого места в таблице Западной конференции, от восьмой строчки их отделяет шесть баллов.

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