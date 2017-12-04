МИНСК, 4 дек — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" потерпел второе выездное поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sputnik.

В понедельник на "Татнефть-Арене" в Казани состоялся матч "Ак Барс" — "Динамо-Минск". Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). Викторию "барсам" принесли точные броски Иржи Секача (2-я минута), Станислава Галиева (19) и Антона Ландера (37). Единственный гол в составе гостей оформил Александр Кулаков (54, в меньшинстве).

Выездная серия минчан пока проходит без набранных очков. Напомним, 2 декабря в Уфе подопечные Горди Дуайера уступили "Салавату Юлаеву" (2:0) .

После 38 игр минчане занимают десятое место в таблице Западной конференции — в активе команды 50 очков.

Следующий матч "зубры" проведут 6 декабря в Нижнекамске против "Нефтехимика". Начало поединка в 19:00 (по белорусскому времени).