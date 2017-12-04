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Китайские хоккеисты приедут на Рождественский турнир

04.12.2017 21:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Китайские хоккеисты впервые в истории сыграют на Рождественском международном любительском турнире на приз президента Беларуси, сообщает БелТА со ссылкой на Президентский спортивный клуб.

14-й по счету Рождественский турнир пройдет в Минске с 3 по 7 января 2018 года на двух площадках "Чижовка-Арены". Участие в турнире примут восемь команд, которые будут разделены на две группы:

  • Квартет А: Беларусь, Чехия, Китай, ОАЭ
  • Квартет В: Швеция, Швейцария, России, сборная Балкан

Сначала команды проведут поединки в своих группах, затем дружины, занявшие первые места в группах, поборются за главный приз, вторые места – за бронзу. Медальные игры пройдут 7 января.

Напомним, в прошлом году викторию праздновала команда президента страны Александра Лукашенко. В финале белорусы взяли верх на финнами – 7:3. В игре за бронзу команда ОАЭ одолела словаков — 4:3.

Белорусы уже 10 раз становились триумфаторами Рождественского турнира (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

 
Теги: Минск
 
 
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Турнир стартует сразу после Нового года, а финал состоится 7 января.

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