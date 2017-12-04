|
Китайские хоккеисты приедут на Рождественский турнир
04.12.2017 21:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Китайские хоккеисты впервые в истории сыграют на Рождественском международном любительском турнире на приз президента Беларуси, сообщает
14-й по счету Рождественский турнир пройдет в Минске с 3 по 7 января 2018 года на двух площадках "Чижовка-Арены". Участие в турнире примут восемь команд, которые будут разделены на две группы:
Сначала команды проведут поединки в своих группах, затем дружины, занявшие первые места в группах, поборются за главный приз, вторые места – за бронзу. Медальные игры пройдут 7 января.
Напомним,
Белорусы уже 10 раз становились триумфаторами Рождественского турнира (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турнир стартует сразу после Нового года, а финал состоится 7 января.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии