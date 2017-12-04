Щеки россиянки Фаткулиной стали причиной лишения медали Игр-2014

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Российская конькобежка Ольга Фаткулина объяснила причину своего попадания в список информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова – всему виной пухлые щеки, сообщает Sputnik.

В ноябре комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда аннулировала результаты российской спортсменки на Играх-2014, а также отобрала у нее серебряную медаль, которую она завоевала на дистанции 500 метров. Кроме того, Фаткулиной навсегда запрещено участвовать в Олимпийских играх.

"Друзья, у меня новость. Родченков один из пунктов написал, что я в списке из-за моих щек. Он был на моих соревнованиях в тот день, 11 февраля 2017 года, увидел меня и мои щеки или мои щеки, а потом меня, и сделал вывод и написал, что я употребляла гормон роста! Я знала, что мои щечки меня когда-нибудь "до добра" доведут", — написала Фаткулина в своем аккаунте в сети Instagram.

Публикация от Olga Fatkulina (@olenka_fatkulina) Дек 4 2017 в 2:57 PST

К своему посту спортсменка прикрепила несколько фото, в том числе и детских.

В прошлом году Родченков в интервью New York Times поведал, что минимум 15 российских призеров сочинской Олимпиады были частью "допинговой программы" РФ, его свидетельства стали основной доклада независимой комиссии WADA о допинге в российском спорте. После МОК создал специальную комиссию для перепроверки допинг-проб россиян с Игр-2014, которую возглавил Денис Освальд. На сегодняшний день Россия уже лишилась 11 наград домашней Олимпиады.

5 декабря МОК рассмотрит вопрос участия российских спортсменов в Играх-2018.