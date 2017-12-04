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Хоккей: Минск примет Суперфинал Континентального кубка
04.12.2017 20:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Суперфинал Континентального кубка по хоккею пройдет в Минске в январе будущего года, сообщает
В понедельник Исполком IIHF провел заседание, на котором было принято решение о проведении Суперфинала в белорусской столице. Главным конкурентом Минска был Шеффилд (Великобритания). Столице Беларуси помогли победить успешный опыт организации и проведения различных турниров, а также удобная логистика и пятидневный "безвиз".
С 12 по 14 января минская "Юность", казахстанский "Номад" из Астаны, итальянский "Риттен Спорт" и британский "Шеффилд" будут бороться за трофей. Матчи, вероятнее всего, примет лед "Чижовка-Арены".
Напомним, Суперфинал Континентального кубка Минск уже принимал: в 2011 году в решающей стадии турнира победила столичная "Юность".
Победитель Континентального кубка завоюет путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Минская "Юность" участвовала в восьми розыгрышах и дважды выигрывала трофей (в 2007 и 2011 годах). В 2015 году Континентальный кубок завоевал гродненский "Неман".
Континентальный кубок разыгрывается с сезона-1997/1998, и нынешний розыгрыш является 21-м.
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Столичная "Юность" ранее дважды побеждала в турнире, нынешний розыгрыш станет для команды девятым по счету.
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