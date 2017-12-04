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Хоккей: Минск примет Суперфинал Континентального кубка

04.12.2017 20:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Суперфинал Континентального кубка по хоккею пройдет в Минске в январе будущего года, сообщает "Прессбол" со ссылкой на члена Совета Международной федерации хоккея (IIHF) и заместителя председателя ФХРБ Сергея Гончарова.

В понедельник Исполком IIHF провел заседание, на котором было принято решение о проведении Суперфинала в белорусской столице. Главным конкурентом Минска был Шеффилд (Великобритания). Столице Беларуси помогли победить успешный опыт организации и проведения различных турниров, а также удобная логистика и пятидневный "безвиз".

С 12 по 14 января минская "Юность", казахстанский "Номад" из Астаны, итальянский "Риттен Спорт" и британский "Шеффилд" будут бороться за трофей. Матчи, вероятнее всего, примет лед "Чижовка-Арены".

Напомним, Суперфинал Континентального кубка Минск уже принимал: в 2011 году в решающей стадии турнира победила столичная "Юность".

Победитель Континентального кубка завоюет путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Минская "Юность" участвовала в восьми розыгрышах и дважды выигрывала трофей (в 2007 и 2011 годах). В 2015 году Континентальный кубок завоевал гродненский "Неман".

Континентальный кубок разыгрывается с сезона-1997/1998, и нынешний розыгрыш является 21-м.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
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Столичная "Юность" ранее дважды побеждала в турнире, нынешний розыгрыш станет для команды девятым по счету.

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