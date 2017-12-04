МИНСК, 4 дек — Sputnik. Юношеская хоккейная команда "Грифоны", в который выступает младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай, с победы стартовала в городском этапе "Золотой шайбы", сообщает БелТА .



© Sputnik / Виктор Толочко Команда Коли Лукашенко снова выиграла "Золотую шайбу"

В понедельник, 4 декабря, на малой площадке "Чижовка-Арены" стартовал городской этап республиканских соревнований "Золотая шайба" — на протяжении недели юные хоккеисты (2003 и 2004 годов рождения) будут бороться за право выступить в финале, победитель которого получит путевку на чемпионат страны.

В подгруппе А состоялся матч "Грифоны" (Центральный район) – "Партизан" (Партизанский район). Встреча завершилась победой команды Лукашенко-младшего со счетом 8:4.

"Перед матчем подопечные были скованными, волновались. Но нервозность ушла достаточно быстро, парни разыгрались. Конечно, мы постараемся выиграть городские соревнования, чтобы пробиться на республиканские. Настрой у мальчишек боевой. Коллектив у нас сплоченный, дружный. Игроки вместе тренируются и выступают уже третий год", — рассказал тренер команды Центрального района Дмитрий Басков, чьи слова приводит агентство "Минск-Новости" .

Также в этом квартете "Беркут" из Фрунзенского района был сильнее "Олимпии", представляющей Первомайский район, — 11:3. В подгруппе Б юные хоккеисты Московского района из команды "Медведь" одолели "Метеор" (Октябрьский район) — 9:1.

Матчи групповой стадии минского этапа "Золотой шайбы" пройдут до 8 декабря. Команды, занявшие в своих подгруппах первое и второе место, выйдут в 1/2 финала, который состоится 11 декабря. Решающий матч городского этапа состоится 12 декабря.

Финал республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе пройдет во время Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Беларуси 3-7 января.

Напомним, "Грифоны" два года подряд побеждали в "Золотой шайбе" в младшей возрастной группе.