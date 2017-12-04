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Роналду получит 5-й «Золотой мяч» на Эйфелевой башне в четверг

05.12.2017 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форварду «Реала» Криштиану Роналду вручат пятый «Золотой мяч» в Париже 7 декабря.

Церемония награждения состоится на Эйфелевой башне.

Изначально журнал France Football планировал вручить приз ближе к Рождеству, но плотный календарь «Реала» заставил провести церемонию в начале декабря.

В октябре Роналду во второй раз подряд был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА.

 
 
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Форварду «Реала» Криштиану Роналду вручат пятый «Золотой мяч» в Париже 7 декабря.

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