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Пуховский о медалях ЧЕ: «Сейчас, с появлением толковой молодежи, как раз и наступило то время, когда можно приблизиться к мечте»

05.12.2017 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Гандболист сборной Беларуси Борис Пуховский порассуждал на тему медалей европейского первенства.

– Чуть больше месяца остается до старта чемпионата Европы в Хорватии. Волнуешься?

– Пока нет, рано. Но ждем и готовимся. Конечно, предварительная группа досталась, мягко говоря, не подарок: Франция, Норвегия, Австрия. Однако ни бояться, ни терять нам нечего. Мы выиг-рапи квалификацию, где одержали несколько красивых уверенных побед. И я убежден: это не вспышка. У нас сформировалась крепкая сборная. Очень хочется выстрелить в матчах с грандами. А для этого необходимо выжать из себя максимум возможного. Вот это и есть главная задача.

– Обтекаемо... Когда уже на медали замахнемся?

– Хм... Такой вопрос... Вспомните, еще не так давно мы и представить не могли, где будем регулярно оказываться. Само собой, те ребята, которым сегодня «тридцатник» и больше, всегда желали что-то выиграть на топ-уровне. Наверное, сейчас, с появлением толковой молодежи, как раз и наступило то время, когда можно не только на словах приблизиться к мечте, – сказал Пуховский.

 
 
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Гандболист сборной Беларуси Борис Пуховский порассуждал на тему медалей европейского первенства.

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