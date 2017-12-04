Дмитрий Калачев: «Будущее Седнева в «Днепре»? В ближайшие дни наступит полная ясность»

Генеральный директор Дмитрий Калачев подвел итоги сезона.

– 2017-й год для клуба – каким он получился, на ваш взгляд? Что можно занести в актив, что – в пассив?

– Один из самых сложных периодов за последние годы. Ни для кого не секрет, что у нас имелись скопившиеся за несколько прошлых лет долги. Скажем так, по истечении 11 месяцев клуб встал на одно колено, т.е. чуть-чуть приподнялся. Год сработали не так, как хотелось бы, ведь всегда есть к чему стремиться. При этом, учитывая имеющиеся у нас возможности, прошедший этап можно занести в актив.

Выступление команды в высшей лиге априори предполагает более высокие требования, предусматривает более серьезное финансирование. Разница по сравнению с прошлым сезоном была ощутимой. Условия на сегодняшний день у нас минимальные: как в финансовой составляющей, так и в инфраструктуре. Оставляет желать лучшего база клуба, где проводится почти вся работа команды. То же самое касается подготовки резерва. Не имеем вообще никаких собственных условий для детей. Вот это два самых больших вопроса.

В целом результат работы можно оценить как положительный. За год серьезных сбоев не было. Падений и взлетов тоже – все прошло ровно, в штатном режиме. С точки зрения результата команды хотелось бы большего, но реально оценивая положение дел, заняли то место, которое заслуживали.

– Стадион «Спартак» используется клубом для проведения домашних матчей. Возможно, вы владеете хоть какой-то информацией по возведению новой крыши на западной трибуне?

– Я думаю, все понимают, что это вопрос не по адресу. Если кто-то еще не знает, стадион муниципальный. В кулуарах ходят разговоры, что надо-надо-надо, что вроде вот-вот-вот… Естественно, хотелось бы, чтобы она наконец-то появилась. Во время матчей народ мерзнет, пытается где-то внизу спрятаться, под зонтами особо не насидишься, если осадки… Условия нужны нормальные людям для похода на футбол, все это понятно.

– Проясните, есть ли уже конкретика по продолжению или прекращению сотрудничества клуба и ?

– Сейчас стороны обсуждают этот вопрос, думаю, в ближайшие дни наступит полная ясность. Скорее всего, до конца недели, – сказал Калачев.