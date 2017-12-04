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Суперфинал Континентального кубка по хоккею пройдет 12-14 января

05.12.2017 08:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. По решению Международной федерации хоккея суперфинал Континентального кубка по хоккею пройдет в Минске 12-14 января. Местом проведения турнира станет, скорее всего, "Чижовка-Арена".

Суперфинал Континентального кубка по хоккею пройдет 12-14 января
© Sputnik / Виктор Толочко
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Основным конкурентом в борьбе за проведение суперфинала был Шеффилд. Но в пользу Минска сыграл опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, хорошая логистика и существующий 5-дневный безвизовый въезд.

Борьбу за трофей суперфинала будут вести четыре клуба: минская "Юность", "Номад" из Астаны, итальянский "Риттен" и английский "Шеффилд".

 
Теги: Минск
 
 
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Исполком Международной федерация хоккея приняла решение о проведении турнира 12-14 января 2018 года в Минске.

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