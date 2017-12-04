ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Васильев о проблемах Домрачевой: «Третья гипотеза: ошиблась сама наша прима, когда перешла с лыж «Фишер» на «Россиньоль»

05.12.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский журналист Руслан Васильев объяснил неудачное выступление Дарьи Домрачевой на последнем из этапов Кубка мира.

«С колокольни дилетанта казалось, что метеорологическая чехарда, а значит, и проблемы для сервисных групп менее всего должны были проявиться именно в пятницу. Все потому, что в часы женского спринта в Эстерсунд ненадолго вернулся морозец, который был характерен в предыдущие дни шведского этапа и должен был продержаться до конца гонки.

По этой причине тренеры получили возможность использовать всю глубину стартового протокола, и та же Домрачева оказалась в третьей группе под 54-м номером. Учитывая штиль на стрельбище, крепла вера в способность Дарьи побороться за призовые места. Но все вышло с точностью наоборот.

Лыжи опять оказались не в помощь. Да так, что Домрачева не доехала до финиша. Отчего в пятницу сервисмены и тренеры сразу начали разбираться с лыжами Дарьи. Но в чем корень зла, точного ответа по-прежнему нет.

Возможно, причина бед в летнем некорректном выборе Данило Мюллером пар для Дарьи, чей «Россиньоль» дурно скользит в морозную погоду, на таком снегу, который был в Эстерсунде. Другая версия — в тактических ошибках немецкого сервисмена, который не может совместить смазку, мороз и лыжи «Россиньоль». Наконец, третья гипотеза, наиболее общего и, к сожалению, печального смысла: ошиблась сама наша прима, когда перешла с «Фишера» на лыжи другого производителя», – сообщил Васильев.

 
 
Ссылка на источник 180
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский журналист Руслан Васильев объяснил неудачное выступление Дарьи Домрачевой на последнем из этапов Кубка мира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. «Амур» примет «Куньлунь», «Сибирь» против «Магнитки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика