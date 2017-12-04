Васильев о проблемах Домрачевой: «Третья гипотеза: ошиблась сама наша прима, когда перешла с лыж «Фишер» на «Россиньоль»

Белорусский журналист Руслан Васильев объяснил неудачное выступление на последнем из этапов Кубка мира.

«С колокольни дилетанта казалось, что метеорологическая чехарда, а значит, и проблемы для сервисных групп менее всего должны были проявиться именно в пятницу. Все потому, что в часы женского спринта в Эстерсунд ненадолго вернулся морозец, который был характерен в предыдущие дни шведского этапа и должен был продержаться до конца гонки.

По этой причине тренеры получили возможность использовать всю глубину стартового протокола, и та же Домрачева оказалась в третьей группе под 54-м номером. Учитывая штиль на стрельбище, крепла вера в способность Дарьи побороться за призовые места. Но все вышло с точностью наоборот.

Лыжи опять оказались не в помощь. Да так, что Домрачева не доехала до финиша. Отчего в пятницу сервисмены и тренеры сразу начали разбираться с лыжами Дарьи. Но в чем корень зла, точного ответа по-прежнему нет.

Возможно, причина бед в летнем некорректном выборе Данило Мюллером пар для Дарьи, чей «Россиньоль» дурно скользит в морозную погоду, на таком снегу, который был в Эстерсунде. Другая версия — в тактических ошибках немецкого сервисмена, который не может совместить смазку, мороз и лыжи «Россиньоль». Наконец, третья гипотеза, наиболее общего и, к сожалению, печального смысла: ошиблась сама наша прима, когда перешла с «Фишера» на лыжи другого производителя», – сообщил Васильев.