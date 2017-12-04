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SEHA-Лига. БГК имени Мешкова против «Загреба»

05.12.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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SEHA-Лига

БГК имени Мешкова Беларусь – Загреб Хорватия

5 декабря, 18.00. Брест, ДС «Виктория»

Прямая трансляция – «Беларусь 5».

Вардар Македония – Войводина Сербия

5 декабря, 19.30

Динамо Панчево Сербия – Нексе Хорватия

5 декабря, 21.00

Турнирное положение: Вардар – 24 очко (8 матчей), Загреб – 16 (8), БГК им. Мешкова – 15 (7), Татран – 15 (8), Целе – 14 (8), Горенье – 10 (7), Металург – 9 (8), Нексе – 5 (8), Динамо Панчево – 3 (8), Войводина – 3 (8).

 
Теги: Брест
 
 
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SEHA-Лига БГК имени Мешкова Беларусь – Загреб Хорватия 5 декабря, 18.00.

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