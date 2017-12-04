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SEHA-Лига. БГК имени Мешкова против «Загреба»
05.12.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
БГК имени Мешкова Беларусь – Загреб Хорватия
5 декабря, 18.00. Брест, ДС «Виктория»
Прямая трансляция – «Беларусь 5».
Вардар Македония – Войводина Сербия
5 декабря, 19.30
Динамо Панчево Сербия – Нексе Хорватия
5 декабря, 21.00
Турнирное положение: Вардар – 24 очко (8 матчей), Загреб – 16 (8), БГК им. Мешкова – 15 (7), Татран – 15 (8), Целе – 14 (8), Горенье – 10 (7), Металург – 9 (8), Нексе – 5 (8), Динамо Панчево – 3 (8), Войводина – 3 (8).
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SEHA-Лига БГК имени Мешкова Беларусь – Загреб Хорватия 5 декабря, 18.00.
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