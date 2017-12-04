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Крэйг Вудкровт: «Сборная Беларуси в Пхенчхане окажется конкурентоспособной, в случае отстранения России»
05.12.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкров считает, что сборная Беларуси будет конкурентоспособной на Олимпиаде, если сборную России отстранят от Игр.
«Судя по тому, что мне доводится читать и слышать, вероятность отстранения российских олимпийцев, в том числе национальной команды по хоккею, от предстоящих Игр в
На мой взгляд, в случае отстранения сборной России включение в состав участников мужского олимпийского хоккейного турнира команды Беларуси станет наиболее логичным шагом. Насколько я понимаю, белорусы в мировом рейтинге занимают самое высокое место среди дружин, не пробившихся на Игры. Кроме того, я знаю, что ваша команда в Пхенчхане окажется конкурентоспособной. Дэйв Льюис мастерски делает свою работу три последних года — он находит и развивает игроков и, что самое главное, прививает сборной стиль, который позволяет сражаться и успешно соперничать с любой из топ-команд мира», – сказал Вудкрофт.
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Крэйг Вудкровт: «Сборная Беларуси в Пхенчхане окажется конкурентоспособной, в случае отстранения России»
Экс-тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкров считает, что сборная Беларуси будет конкурентоспособной на Олимпиаде, если сборную России отстранят от Игр.
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