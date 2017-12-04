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«Городея» достигла договоренности о продлении контрактов с Пласконным, Павлючеком, Лебедевым, Игнатенко, Романюком и Воронковым
05.12.2017 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Это вратарь Романюк, защитники Пласконный и Павлючек, полузащитники Лебедев и Игнатенко, нападающий Воронков.
Кроме того, «сахарные» намерены снова взять в аренду у минского
Статистику игроков в минувшем сезоне смотрите
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«Городея» достигла договоренности о продлении контрактов с Пласконным, Павлючеком, Лебедевым, Игнатенко, Романюком и Воронковым
«Городея» достигла предварительной договоренности о продлении контрактов с группой игроков.
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