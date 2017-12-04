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«Городея» достигла договоренности о продлении контрактов с Пласконным, Павлючеком, Лебедевым, Игнатенко, Романюком и Воронковым

05.12.2017 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Городея» достигла предварительной договоренности о продлении контрактов с группой игроков.

Это вратарь Романюк, защитники Пласконный и Павлючек, полузащитники Лебедев и Игнатенко, нападающий Воронков.

Кроме того, «сахарные» намерены снова взять в аренду у минского «Динамо» защитников Шестиловского и Назаренко, а также нападающего Кийко, а у «Немана» — вратаря Василючека.

Статистику игроков в минувшем сезоне смотрите здесь.

 
 
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«Городея» достигла предварительной договоренности о продлении контрактов с группой игроков.

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