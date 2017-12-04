«Городея» достигла договоренности о продлении контрактов с Пласконным, Павлючеком, Лебедевым, Игнатенко, Романюком и Воронковым

достигла предварительной договоренности о продлении контрактов с группой игроков.

Это вратарь Романюк, защитники Пласконный и Павлючек, полузащитники Лебедев и Игнатенко, нападающий Воронков.

Кроме того, «сахарные» намерены снова взять в аренду у минского защитников Шестиловского и Назаренко, а также нападающего Кийко, а у — вратаря Василючека.

Статистику игроков в минувшем сезоне смотрите здесь.