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«Челси» предложил Азару новый контракт на 300 тысяч фунтов в неделю. Игрок хочет перейти в «Реал»

05.12.2017 09:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Челси» Эден Азар не спешит заключать новое соглашение с клубом.

Лондонцы готовы сделать 26-летнего бельгийца самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба и предложили ему недельный оклад в размере 300 тысяч фунтов. Но Азар отложил переговоры на конец сезона.

При этом хавбек надеется получить предложение от «Реала».

Контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.

 
 
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Полузащитник «Челси» Эден Азар не спешит заключать новое соглашение с клубом.

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