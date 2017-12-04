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Крикунов о возможности сборной Беларуси поехать на Игры-2018: «Придется крепко подумать, с кем ехать»

05.12.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился мнением о возможности для сборной Беларуси поехать на Игры-2018.

«Все-таки до последнего верю в благоприятный для России исход. Не могу представить, что отстранят всю делегацию вместе с хоккейной сборной. Или, как упорно ходят слухи, придумают, что она должна выступать под непонятным флагом в непонятном качестве. Думаю, от такого варианта команда откажется и сама, потому что это уже будет беспредел. А его и так в последнее время хватает: то разрешают, то запрещают, то одно, то другое...

Что делать сборной Беларуси? Ну, если так получится, то поедет в Корею она. Хотя здесь появится другой вопрос: говорят же, что в КХЛ существует альтернативный вариант календарю, который не предусматривает олимпийскую паузу. Придется крепко подумать, с кем ехать. Можно, конечно, на время выставить в форме «Динамо» молодежь. Но тогда возмутятся другие клубы: как это, только играли с другими, и вдруг совершенно непонятный состав. В общем, вопросов все еще больше, чем ответов. Дэйву Льюису в такой ситуации вряд ли кто позавидует», – сказал Крикунов.

 
 
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Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился мнением о возможности для сборной Беларуси поехать на Игры-2018.

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