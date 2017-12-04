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Лига чемпионов. «Бавария» примет «ПСЖ», «Челси» – «Атлетико», ЦСКА в гостях у «МЮ»

05.12.2017 10:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» сыграет дома с «ПСЖ», «Челси» – с «Атлетико», а «Барселона» встретится со «Спортингом».

Лига чемпионов

6-й тур

Группа А

Манчестер Юнайтед Англия – ЦСКА Россия
Дата проведения
5 декабря, 22.45, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Бенфика Португалия – Базель Швейцария
Дата проведения
5 декабря, 22.45, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика

Группа B

Бавария Германия – ПСЖ Франция
Дата проведения
5 декабря, 22.45, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Селтик Шотландия – Андерлехт Бельгия
Дата проведения
5 декабря, 22.45, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Челси Англия – Атлетико Испания
Дата проведения
5 декабря, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Рома Италия – Карабах Азербайджан
Дата проведения
5 декабря, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Барселона Испания – Спортинг Португалия
Дата проведения
5 декабря, 22.45, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

 

Олимпиакос Греция – Ювентус Италия
Дата проведения
5 декабря, 22.45, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» сыграет дома с «ПСЖ», «Челси» – с «Атлетико», а «Барселона» встретится со «Спортингом».

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