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Лига чемпионов. «Бавария» примет «ПСЖ», «Челси» – «Атлетико», ЦСКА в гостях у «МЮ»
05.12.2017 10:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» сыграет дома с «ПСЖ», «Челси» – с «Атлетико», а «Барселона» встретится со «Спортингом».
Лига чемпионов
6-й тур
Группа А
Группа B
Группа C
Группа D
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» сыграет дома с «ПСЖ», «Челси» – с «Атлетико», а «Барселона» встретится со «Спортингом».
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