Аарон Палушай: «Думаю, в сборной США не расстроятся, если место россиян на Олимпиаде займут белорусы»

Экс-форвард минского «Динамо» Аарон Палушай поделился мнением о возможном отстранении сборной России от Олимпиады в Пхенчхане.

«На мой взгляд, отстранение россиян от участия в Олимпиаде станет неудачным и несправедливым решением. Честно говоря, я не в курсе всего происходящего, но если не существует доказательств того, за что их могут наказать, подобный ход будет нечестным. Надеюсь, этого не произойдет и россияне смогут поехать в Пхенчхан. Хотя если все-таки им запретят, было бы здорово увидеть хоккейную сборную Беларуси в качестве замены. Все-таки я знаком со многими ребятами из команды, выступал за минское «Динамо», так что меня многое связывает с вашей страной. Но понятия не имею, насколько реален подобный сценарий.

Кстати, сборная России ведь должна выступить в одной группе с моими соотечественниками американцами. Думаю, в сборной США не расстроятся, если место россиян займут белорусы. Хотя все участники Олимпиады в любом случае сильны, и победить каждого из них будет тяжело. Как ни парадоксально, но в отсутствие хоккеистов из НХЛ нас ждет весьма интересный турнир», – сказал Палушай.