Петр Качуро: «Почему Корниленко не приезжает в сборную? Мое мнение: ты должен защищать честь страны»

Белорусский специалист Петр Качуро выступил с критикой в адрес нападающего .

«Почему Корниленко не приезжает в сборную? Могу ему лично сказать это в глаза. Мое мнение: ты должен защищать цвета родины, честь страны», – заявил Качуро.

В нынешнем сезоне на счету Корниленко 10 голов в 22 матчах ФНЛ за «Крылья Советов».

Николай Ходасевич: «Калачев лучший футболист года? Сборная валится весь год, а Тимофей на заслуженном отдыхе в клубе»