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Петр Качуро: «Почему Корниленко не приезжает в сборную? Мое мнение: ты должен защищать честь страны»

05.12.2017 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Петр Качуро выступил с критикой в адрес нападающего Сергея Корниленко.

«Почему Корниленко не приезжает в сборную? Могу ему лично сказать это в глаза. Мое мнение: ты должен защищать цвета родины, честь страны», – заявил Качуро.

В нынешнем сезоне на счету Корниленко 10 голов в 22 матчах ФНЛ за «Крылья Советов».

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Белорусский специалист Петр Качуро выступил с критикой в адрес нападающего Сергея Корниленко.

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