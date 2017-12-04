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Руслан Васильев: «Вот такими непонятными «гусями» и явили себя миру белорусские стреляющие лыжники – ни стрельбы, ни хода»

05.12.2017 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист Руслан Васильев оценил мужскую сборную Беларуси.

«О мужских стартах, конечно, приходится писать с гораздо меньшим пылом. Тяжело отрицать: четверговая «двадцатка» буквально сбила оземь, чтобы после нанести еще несколько ударов по уже распростертому телу условного белорусского болельщика. Пинки с оттяжкой, или, как говорят в дворовом футболе, «пыром».

Ассоциации не удивительные. Лучшим из нашего квартета в четверг оказался Бочарников со своим 74-м местом и шестью штрафными минутами. Но он хоть записал в актив единственный рубеж без промахов – первую «стойку», тогда как все остальные снайперские испытания завершились кошмаром. 27 промахов на четверых! Ни в какие ворота сей факт не лез. Просто не имел морального права лезть!

Когда биатлонист на каждом из четырех рубежей промахивается по разу, как россиянин Гараничев в Эстерсунде, то это называется «построить забор». А когда «четыре раза по два раза», как Чепелин ? Предложение — ввести в биатлонный сленг понятие «гуси-лебеди» — (2+2+2+2).

Вот такими непонятными «гусями» и явили себя миру белорусские стреляющие лыжники – ни стрельбы, ни лыжного хода. Причем до такой степени все вышло в минус, что и параллели с тем же Шипулиным, а заодно и другим россиянином Волковым (тоже провальная «двадцатка») проводились с трудом», – сказал Васильев.

 
 
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