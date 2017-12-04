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Сегодня МОК решит вопрос об участии России в Пхенчхане-2018

05.12.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в швейцарской Лозанне состоится заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором будет решен вопрос по допуску сборной России к Пхенчхану-2018.

На заседании с докладами выступят главы рабочих групп МОК Денис Освальд и Самуэль Шмид, которые расследовали факты вины российских спортсменов в допинге в Сочи-2014 и причастность государства к допинговой программе.

От России с речью выступят глава ОКР Александр Жуков, глава НОАК Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Начало заседания – 15.30 по белорусскому времени. В 21.30 президент МОК Томас Бах объявит окончательное решение.

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Сегодня в швейцарской Лозанне состоится заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором будет решен вопрос по допуску сборной России к...

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