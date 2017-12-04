Владимир Коноплев: «В последнее время доходит до того, что некоторые тренеры начинают продавать переданные им мячи»

Председатель БФГ Владимир Коноплев о проблемах в данном виде спорта.

«Проблем в гандболе не меньше, чем в любом другом виде спорта: лишних денег нет. Распределяется поддержка в зависимости от результатов работы, но важно отметить, что детские школы у нас обеспечены всем необходимым. В последнее время вообще доходит до того, что некоторые тренеры начинают продавать переданные им мячи. Так что поддержка школ должна быть рациональной: сперва нужно использовать то, что уже передано, потом получить новое.

Но речи о прекращении или приостановке финансирования не идет. Что же касается нашей федерации, то только для открытия зала в Витебске в сентябре мы купили электронное табло, мячи, форму, ворота. Гродненский облисполком каждой из 8 школ региона выделил по 10 тысяч рублей», – сказал Коноплев.