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Дмитрий Карповский: «СОК «Олимпийский» прошел проверку АБФФ. Каких-то глобальных проблем нет»

05.12.2017 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Луча» Дмитрий Карповский рассказал о выходе команды в высшую лигу.

- «Луч», в отличие от «Ислочи», не поднимал особой шумихи по поводу лишения очков. Почему выбрали такую тактику?

– Наверное, все дело в особенностях характера отдельных людей, в первую очередь, руководителей, учредителей, а также в трезвой оценке ситуации. Иногда ты может что-то изменить, иногда – нет. Во втором случае ты лишь какими-то дальнейшими действиями, причем по прошествии немалого времени, можешь добиться того, чтобы негатив был забыт, и люди начали говорить о чем-то другом.

- В межсезонье клуб едва не покинул Иван Биончик. Насколько все было бы сложнее для «Луча», если бы это произошло?

– Не хотелось бы говорить в сослагательном наклонении, потому что это не имеет смысла. Да и сложно это представить — что было бы. Естественно, сейчас все, а в первую очередь я, понимают, кто стоит за этим результатом. Одно дело, если бы у нас был большой клуб, который уже не ощущает текучки кадров, потому что любому может найти замену. Но «Луч» пока младенец, и он едва не лишился одного из родителей. Поэтому тогда, когда Биончик почти ушел, особо радужных перспектив я не видел.

- Вы собираетесь продолжить выступление на стадионе СОК «Олимпийский», много ли работы предстоит, чтобы привести его в соответствие регламенту?

– После того как были установлены новые пластиковые сидения, козырьки на трибунах, заменено покрытие, стадион прошел проверку АБФФ. Затем руководству спорткомплекса было адресовано письмо с замечаниями, которые нужно исправить, чтобы стадион допустили к высшей лиге. Насколько знаю, каких-то глобальных проблем нет, – сказал Карповский.

 
 
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Директор «Луча» Дмитрий Карповский рассказал о выходе команды в высшую лигу.

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