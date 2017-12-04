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«Амур» – «Куньлунь». Граборенко забросил первую шайбу за китайский клуб
05.12.2017 15:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата
Отметим, что первую белорусский защитник гостей
Всего в нынешнем сезоне на счету хоккеиста 3 (2+1) очка в 30 матчах при показателе полезности «-12». Подробную статистику смотрите
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» на выезде уступил «Амуру» (1:2).
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